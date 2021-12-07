РИАМО - 7 дек. Прощание с заслуженным работником культуры РФ, продюсером и основателем кинофестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Центральном доме кино в Москве, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Ранее продюсера госпитализировали с сердечным приступом, он находился в предкоматозном состоянии.

«Темпераментный, ироничный, не всегда удобный для коллег, но всегда в творческом поиске новых ярких проектов. В страшные 90-е Марк Григорьевич мог увлечь Олега Ивановича Янковского и создать кинофестиваль «Кинотавр», равного которому не было в нашей стране», - говорится в некрологе Рудинштейну на сайте Союза кинематографистов РФ.

Созданный Рудинштейном фестиваль «Кинотавр» собирал на российских площадках множество знаменитых представителей мирового кинематографа и спустя годы после создания остается авторитетнейшим событием для кинематографистов.

Рудинштейн известен своими работами в качестве актера и продюсера. Он участвовал в съемках картины «Приходи на меня посмотреть», детектива «Завтра будет завтра», мелодрамы «Московская сага» и других фильмов. Творческая биография заслуженного работника культуры насчитывает более 30 ролей в кино.