РИАМО - 7 дек. В Сельском доме культуры «Юность» деревни Березняки Сергиево-Посадского городского округа впервые за 30 лет открылся кинотеатр. Новый кинозал на 450 комфортных посадочных мест оснащен современным цифровым оборудованием, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Проект реализован при поддержке Фонда кино в рамках программы кинофикации населенных пунктов России с численностью жителей до 500 тыс. человек.

Теперь местные жители могут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа на большом экране в шаговой доступности от дома. К открытию кинотеатра для зрителей показали комедию режиссера Алексея Нужного «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях.

До конца года в Московской области откроются еще 3 учреждения культуры, которые минувшей весной получили субсидии на переоборудование: культурно-досуговый центр «Октябрь» в городе Голицыно в Одинцовском округе, 2 кинозала в Деловом и культурном центре «Костино» в Королеве и «Красковский культурный центр» в поселке Малаховка Люберец.