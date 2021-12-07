РИАМО - 7 дек. Очевидцы рассказали, что вооруженный мужчина зашел в офис МФЦ на 1-й Новокузьминской улице с двумя сумками через главный вход и после просьбы сотрудника надеть маску открыл огонь на поражение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стрельба в МФЦ произошла днем во вторник. В результате произошедшего 3 человека погибли, 4 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве 2 и более лиц и незаконном обороте оружия.

45-летний Сергей Глазов приехал в учреждение на велосипеде с мотором, при себе у него было две сумки. Дежурный попросил посетителя надеть маску на лицо, но мужчина отказался.

После словесной перепалки Глазов достал пистолет и начал стрелять. Услышавшие стрельбу посетители и сотрудники начали выбегать на улицу.

Ранее СМИ сообщали, что Глазов находился на военной службе до 2010 года. У него есть звание подполковника.

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