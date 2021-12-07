РИАМО - 7 дек. За счет тесного взаимодействия с Ростехнадзором значительно удалось ускорить сроки согласования документации на построенные газопроводы, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«После того, как мы завершаем строительно-монтажные работы, мы формируем исполнительно-техническую документацию. После этого сдаем этот газопровод надзорному органу, которым является Ростехнадзор, который проверяет, что газопровод построен в соответствии с проектной документацией, нормативами и он безопасен, чтобы в него пускать газ», — сказал Баранов.

Он добавил, что после того, как подписаны необходимые документы, можно проводить пуск газа. По словам Баранова, ранее период согласований занимал около 3 месяцев, а сейчас это значение снизилось до 1 – 1,5 месяцев.

В Подмосковье реализуется программа по социальной газификации. Программа была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.