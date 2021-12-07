РИАМО - 7 дек. АО «Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности из-за обильного снегопада, прошедшего в Подмосковье во вторник. Энергетики усилили контроль за бесперебойной работой электросетевого оборудования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования и сократить время восстановительных работ», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.
Из-за снегопада сетевые компании Подмосковья проводят комплекс мероприятий по усилению контроля за бесперебойной работой электросетевого оборудования.
Энергетики проводят очистку дорог от снега для подъезда к трансформаторным подстанциям, ведут постоянный мониторинг охранных зон линий электропередачи и проверяют резервные источники электроэнергии.
В случае отключения электричества жители региона могут обратиться за решением проблемы по телефону горячей линии АО «Мособлэнерго»: 8(495)99-500-99.
В течение суток во вторник с сохранением до 16:00 8 декабря в Подмосковье прогнозируется сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.
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