РИАМО - 7 дек. 10-летняя девочка, раненая при стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский», скончалась в больнице, сообщает «360».

По данным источника, девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Несмотря на помощь врачей, она умерла.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла днем во вторник. В результате произошедшего погибли еще 2 человека, число раненых уточняется.

Открывшего стрельбу мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>