РИАМО - 7 дек. 10-летняя девочка, раненая при стрельбе в столичном МФЦ «Рязанский», скончалась в больнице, сообщает «360».
По данным источника, девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Несмотря на помощь врачей, она умерла.
Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла днем во вторник. В результате произошедшего погибли еще 2 человека, число раненых уточняется.
Открывшего стрельбу мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.
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