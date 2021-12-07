РИАМО - 7 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Доход бюджета в 2022 году составит 3,261 трлн рублей, расходы — 3,633 трлн рублей. Дефицит бюджета города составит 371,974 млрд рублей.

В 2023 году объем доходов бюджета столицы составит 3,443 трлн рублей, в 2024 году – 3,636 трлн рублей.

Расходы бюджета города в 2023 году планируются в объеме 3,731 трлн рублей, в 2024 году – 3,862 трлн рублей.

Мосгордума приняла закон о бюджете в конце ноября. Тогда председатель столичного парламента Алексей Шапошников отмечал, что бюджет стал результатом совместной работы правительства города, депутатов думы, муниципальных депутатов, жителей.

Мосгордума работала над проектом бюджета столицы в течение месяца. Ко второму чтению законопроекта поступило 107 поправок от депутатов и депутатских объединений.