РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. В Домодедове коттеджный поселок для медиков «Спасибо врачам» планируют начать заселять осенью 2022 года, сообщил замминистра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Расширенное выездное заседание комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению провели в Домодедове во вторник. Тема совещания: «Кадровое обеспечение в системе здравоохранения».

«В Домодедове у нас есть пилотный проект по постройке коттеджей. <…> В Домодедове данные земельные участки уже по схеме раздела даны в Росреестр. Планируем, что до Нового года данный раздел уже произойдет, и после Нового года приступят к реализации подготовки поселка. Мы планируем, что в сентябре-октябре (2022 года – ред.) уже медицинские работники будут заезжать», – сказал Герасимов.

Он отметил, что в поселке будут проложены внутренние дороги, а все коммуникации – водоснабжение, водоотведение, газ, электроснабжение – заведут на участки. Также будет сделано ограждение в едином стиле, детская спортивная площадка, уличное освещение.

Заместитель главы администрации Домодедова Юлия Терещенко отметила, что поселок будет находиться вблизи деревни Курганье.

«Совместно с министерством имущественных отношений был сформирован поселок. Его название очень красивое – «Спасибо врачам». <…> Участок почти 17 га, и будет сформировано – сейчас там заканчиваются работы по кадастрированию – 125 земельных участков. Площадь каждого – 8 соток», – сказала Терещенко.

Она также рассказала про другие меры поддержки медиков в Домодедове. Среди них: предоставление жилья, денежные выплаты и предоставление преимущественного права зачисления в детский сад.

На расширенном совещании присутствовали председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, замминистра здравоохранения Московской области Нина Свешникова, замминистра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов, глава Домодедова Михаил Ежокин, главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов и другие.