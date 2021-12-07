РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона коллеги из кармана куртки в раздевалке склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон из кармана куртки в раздевалке складского помещения в деревне Коледино. Сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.



В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего уроженца Республики Чувашия, сотрудника организации. Похищенное имущество у него изъяли.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.