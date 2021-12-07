РИАМО - 7 дек. Открывший стрельбу в МФЦ в Москве мужчина оказался бывшим военным в звании подполковника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице.

Предварительно, стрельбу мужчина открыл после конфликта из-за медицинской маски, которую его попросили надеть при входе в офис. В результате произошедшего 2 человека погибли, несколько пострадали, среди них ребенок.

45-летний Сергей Глазов находился на военной службе до 2010 года и окончил ее в звании подполковника.

После стрельбы в столичном МФЦ возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>