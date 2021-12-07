РИАМО - 7 дек. К МФЦ на юго-востоке столицы, где днем во вторник произошла стрельба, прибыл руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов. Он будет координировать работу следственной группы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 7 декабря 2021 года мужчина зашел в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям», — сказала Иванова.

Она добавила, что 2 человека скончались на месте. Пострадавшим оказывают медпомощь. Среди раненых есть один ребенок. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Был задержан 45-летний мужчина, его доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>