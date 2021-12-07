РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с 80-летием битвы за Москву участника обороны столицы Григория Фаерштейна и вручил ему памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

В ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву и в память о подвиге участников обороны города 6 ветеранам Подольска вручили памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву». Среди них - ветеран труда Григорий Фаерштейн.

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Фаерштейну было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Тогда же он поступил в специальную артиллерийскую школу при Военной артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. Совсем мальчишкой подносил к орудию снаряды, весившие порядка 40 кг. После войны окончил Военную артиллерийскую командную академию в Ленинграде и 30 лет служил в рядах Советской армии. Одна из важнейших наград для него - медаль «За оборону Москвы».

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Пестов вместе с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем поздравил участника обороны столицы Фаерштейна с 80-летием начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву.

«Доброго вам здоровья, глубокоуважаемый Григорий Александрович! Низкий поклон вам и вашему легендарному поколению победителей!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.