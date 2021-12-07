РИАМО - 7 дек. Во вторник произошло историческое событие для Московского метрополитена и всей столичной транспортной системы. Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов на очередном участке Большой кольцевой линии подземки, в состав которого входят 10 станций, передает корреспондент РИАМО.

Гордость Москвы

Президент РФ Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новом участке Большого кольца столичного метро по видеосвязи.

«Сегодня происходит в Москве очень значимое, приятное, хоть и в будний день, но праздничное событие. Будет открыто пассажирское движение на новом участке Большой кольцевой линии метро. Действительно, впервые в истории отечественного метростроения запускаются сразу 10 станций. Разумеется, поздравляю вас всех с этим событием, с этим успехом», - сказал Путин.

Он добавил, что новые станции Большой кольцевой линии заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге Москвы, для миллионов людей поездки станут более быстрыми и удобными, разгрузятся радиальные линии подземки. В целом, по словам президента, изменится весь ритм жизни столицы.

«В общей сложности с сегодняшнего дня будут работать 22 станции Большой кольцевой линии, это почти 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии, а это 70 км пути, она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире», - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, реализацией такого масштабного и крайне востребованного проекта москвичи по праву могут гордиться. В реализации проекта были задействованы все городские службы, тысячи специалистов.

«Я искренне поздравляю всех вас с этой победой и благодарю за труд, за результаты этого труда. Общими усилиями вы проделали колоссальную работу, решили сложнейшие технологические задачи», - добавил президент России.

Транспортный прорыв

Путин также отметил, что прокладка участка Большой кольцевой линии проходила в условиях плотной городской застройки с большим количеством коммуникаций и пересечений с действующими радиальными линиями метро.

«Отмечу и то, что сегодняшнее событие стало важной вехой в развитии всего столичного метрополитена. За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась 100 новыми станциями метро и МЦК. Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь», - сказал Путин.

Он напомнил, что десятилетие назад транспортный вопрос был главным вызовом для огромного мегаполиса и его жителей.

«Делать город более современным и динамичным было важнейшей задачей, и, Сергей Семенович (Собянин - ред.), я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи. Она вам по плечу. И в заключение хочу еще раз сказать спасибо всем, кто задействован в создании московского метро. Впереди у вас еще много-много работы», - отметил Путин.

Президент также назвал планы по развитию столичной транспортной системы впечатляющими.

Подземный город

В своем выступлении мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента за поддержку проекта строительства Большой кольцевой линии метро.

«Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за постоянное внимание и поддержку этому проекту. Не только этому - вообще развитию транспортной системы Московской агломерации, Центрального транспортного узла. Ну и, конечно, спасибо всем, кто участвовал в этом проекте», - сказал Собянин.

Он поблагодарил всех строителей, а также работников столичной подземки - одного из самых больших метро в мире.

Мэр подчеркнул, что через Центральный транспортный узел проходят 60% всех пассажиров в России.

«Это огромный объем. Это и железные дороги, и МЦД, и автомобильные дороги. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла. Она как бы объединяет все эти проекты, потому что с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления. Это и пригородные железные дороги, это и МЦК, и МЦД, радиальные направления метро», - сказал Собянин.

По его словам, Большое кольцо - сложный и востребованный проект, который вместе с МЦК создаст новый опорный каркас всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла.

«По сути дела, под Москвой построен и строится целый подземный город. Вообще всего 150 км тоннелей надо будет пройти. И все это строительство ведется в действующем городе. Пересекаются линии действующей железной дороги, метрополитена, автомобильные магистральные дороги. Все это, конечно, создает громадную сложность», - отметил Собянин.

Он уточнил, что проект Большого кольца метро реализован уже на 70%. Работы продолжаются на девяти станциях, которые в основном будут достроены в следующем году.

«Надеюсь, что в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме», - заключил столичный градоначальник.

Плюс 20 километров

Одновременное открытие 10 станций от «Мневников» до «Каховской» - это самый масштабный запуск в истории московского метро. С этого дня для пассажиров Большой кольцевой линии стали доступны 9 новых и одна реконструированная станция.

С нуля построены станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Станция «Каховская» Каховской линии была модернизирована, впоследствии вся эта ветка, в состав которой также входят станции «Варшавская» и «Каширская», станет частью Большого кольца.

Открытый во вторник участок начинается в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, проходит по территориям на западе Москвы и завершается в районе Зюзино в Юго-Западном округе. Длина участка составляет порядка 20 км. Семь станций этого участка - пересадочные, они позволят пассажирам пересесть на 7 радиальных линий подземки и 2 линии Московских центральных диаметров.

Благодаря запуску новых станций Большого кольца у пассажиров появились альтернативные маршруты без пересадок в центре, люди смогут ежедневно экономить в дороге до получаса. Ожидается, что 10 новыми станциями будут пользоваться более 200 тыс. пассажиров в сутки.

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Грандиозный проект

Большая кольцевая линия – это самый масштабный и амбициозный проект столичного метростроения, реализация которого рассчитана на 11 лет. Также это будет самая длинная кольцевая линия подземки в мире.

Общая протяженность Большого кольца превысит 70 км, на ней расположится 31 станция, появятся 23 пересадки на другие линии метро и МЦК. Линия пройдет на расстоянии до 10 км от действующего кольца.

Большое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза. Проехать весь круг можно будет за 90 минут. После полного пуска кольца пассажиропоток этой линии составит 750 тыс. человек в сутки, а это больше, чем все население города Тольятти.

Запуск всех станций Большого кольца позволит разгрузить городской общественный транспорт на 100 тыс. человек во время часа пик. Кроме того, новая линия сделает доступнее свыше 100 знаковых мест в Москве.

Станции Большого кольца метро вводятся в эксплуатацию постепенно с февраля 2018 года. С открытием участка «Мневники» – «Каховская» количество действующих станций увеличилось с 12 до 22. Полный пуск линии намечен на конец 2022 года – начало 2023 года. Для комфорта пассажиров на линии будут курсировать современные поезда «Москва 2020».

При возведении станций Большой кольцевой линии применяются современные технологии и материалы, благодаря которым расчетный срок службы станций составляет более 100 лет. Над созданием гигантского кольца работают 20 тыс. строителей.