Во вторник днем в столичном МФЦ «Рязанский» неизвестный мужчина открыл стрельбу. На месте сейчас работают оперативные службы.
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Во вторник днем в столичном МФЦ «Рязанский» неизвестный мужчина открыл стрельбу. На месте сейчас работают оперативные службы.
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