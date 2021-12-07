РИАМО - 7 дек. Столичная прокуратура взяла на контроль дело, возбужденное после стрельбы в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено дело по факту убийства двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия.

«Заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и и.о. Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев координируют действия правоохранительных органов на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

При стрельбе в московском МФЦ 2 человека погибли. Несколько человек пострадали.

По данным СМИ, стрельбу устроил 45-летний Сергей Глазов. Сейчас мужчина задержан.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>