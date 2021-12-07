РИАМО - 7 дек. Стоимость комплексного договора на проведение газа по частному участку в Подмосковье в рамках программы социальной газификации складывается из двух составляющих. На конечную цену влияет расстояние от забора до дома и стоимость комплекта оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

«Стоимость комплексного договора зависит от двух критериев. Это расстояние внутри участка от границы участка до домовладения. Напомню, что по президентскому проекту газопровод до границы участка проводится бесплатно. Работы внутри участка выполняются за деньги жителей», — сказал Баранов.

Чем ближе дом на участке к забору, к которому подвели газовую трубу, тем ниже будет стоимость комплексного договора. Также на стоимость влияет набор газового оборудования, выбранный жителем.

«Кто-то выбирает котел, кто-то плиту, кто-то бойлер, а кто-то выбирает все вместе. Некоторые предпочитают более дорогие марки, а кто-то экономные», — пояснил Баранов.​