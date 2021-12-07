РИАМО - 7 дек. Мировой судья судебного участка Южное Тушино в Москве обязал компанию выплатить 250 тыс. рублей штрафа по факту нарушения правил обращения с отходами в селе Молоково Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

Нарушителем является московская компания «Дигер», которая занимается сносом и разбором зданий.

«В министерство поступили сведения из УМВД России по округу о задержании водителя, перевозившего грунты неизвестного происхождения. Была установлена компания, в которой работает данный гражданин. Выяснилось, что у нее отсутствует лицензия на транспортировку отходов. За это нарушители были оштрафованы на 125 тыс. рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Но срок уплаты штрафа истек, а компания так его и не оплатила. Тогда мировой судья обязал организацию заплатить уже 250 тыс. рублей, иначе данная сумма будет взыскана судебными приставами.

С 1 сентября перевозчикам строительных отходов и грунтов необходимо быть зарегистрированными в региональной информационно-навигационной системе и оформить электронный талон.