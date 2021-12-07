РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. Заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков проверил ремонт многоквартирного дома №5 микрорайона Силикат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также Полевщиков проинспектировал содержание дворовых территорий в зимний период.

Замглавы пообщался с жителями, осмотрел дом, прилегающие к нему территории, подъезд, в котором проводился ремонт. В связи с тем, что в доме участились случаи вандализма, горожане попросили оборудовать помещение для консьержа.