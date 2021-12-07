РИАМО - 7 дек. РЕН ТВ опубликовало кадры с места стрельбы в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве.

На кадрах видно, что к зданию МФЦ прибыло большое количество оперативных службы, среди которых полиция, скорая помощь и спасатели. Территория возле офиса оцеплена, на месте находится большое количество сотрудников правопорядка.

Во вторник днем в столичном МФЦ «Рязанский» неизвестный мужчина открыл стрельбу. На месте сейчас работают оперативные службы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в результате инцидента ранены 3 человека, 2 погибли.

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