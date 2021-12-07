РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Пенсионеров-участников проекта «Активное долголетие» из Балашихи приглашают в декабре принять участие в экскурсионных поездках по достопримечательностям Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Зима покрывает Подмосковье сказочным снежным покрывалом, придавая природе загадочный и живописный вид. Это самая лучшая пора для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие и посетить подмосковные города.

В декабре участникам программы «Активное долголетие в Подмосковье» старшего возраста (женщины 55+, мужчины 60+) предлагают на бесплатной основе посетить с экскурсиями различные города региона. Будут сформированы группы от 12 до 20 человек.

8 декабря можно будет посетить Подольск, 9 декабря - Наро-Фоминск, 13 декабря - Озеры, 14 декабря - Клин, 15 декабря - Домодедово, 17 декабря - Истру, 22 декабря - Люберцы, 23 декабря - Пушкино, 24 декабря - Орехово-Зуево, 28 декабря - Балашиху и 29 декабря - Раменское.

Участникам необходимо иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или QR-код. Подробную информацию о маршрутах и записи на экскурсию можно получить по телефонам: в Балашихе - 8(495)523-81-55, 8(495)521-44-37, в микрорайоне Железнодорожный - 8(495)522-23-55.