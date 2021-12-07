РИАМО - 7 дек. Положительные изменения, произошедшие в стране за 20 лет существования «Единой России», очевидны. Единороссы ведут активную работу на местах, в том числе и в Реутове, реализуя необходимые каждому жителю программы, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии Станислав Каторов.

«20 лет страна живет и развивается вместе с партией «Единая Россия», которая определила современный вектор развития страны. Партийцы широко представлены не только в главном законодательном органе – Государственной думе, но и ведут активную работу на местах, в первичных организациях. При их поддержке реализуются важные и необходимые каждому жителю программы. Неслучайно партийные проекты единороссов охватывают всю современную проблематику – начиная с благоустройства городов, заканчивая социальными темами – здравоохранением, медициной, образованием. Вместе мы делаем все возможное, чтобы сделать современную жизнь достойной и качественной», – сказал Каторов.

Она подчеркнул, что «Единая Россия» смело берет ответственность за реализацию различных идей и предложений.

Каторов напомнил, что в 2021 году представители партии совместно с администрацией городского округа начали реализацию масштабного проекта по созданию движения общественной поддержки «Реутов завтра». Лидерами общественной инициативы стали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и депутат регионального парламента Тарас Ефимов.

В рамках проекта был открыт интернет-сайт по сбору инициатив жителей, на который поступило порядка 15 тыс. наказов. Большинство из них реализованы совместно с региональными и местными органами власти.

«Все перемены, которые происходят в Реутове, трудно представить без участия жителей. Любой вопрос о благоустройстве территорий, выборе проектов детских площадок, обустройстве «народных троп», определении очередности ремонта дорог решается только совместными усилиями», – отметил глава Реутова.

Он подчеркнул, что муниципальный уровень власти максимально близок к людям, именно поэтому конструктивный диалог и стремление получить обратную связь для администрации Реутова стали приоритетами в работе.

«Это дает принципиально новый результат – жители активно включаются в работу, формируется комфортная среда обитания, а что самое главное – бережное, ответственное отношение людей к своему двору, улице и городу в целом», – резюмировал Каторов.