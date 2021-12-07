РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. За текущий год на работу в Домодедовскую центральную городскую больницу приняли 115 врачей, сообщил главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

Расширенное выездное заседание комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению провели в Домодедове во вторник. Тема совещания: «Кадровое обеспечение в системе здравоохранения».

«Всего (принято на работу – ред.) 115 человек за 11 месяцев 2021 года, 129 человек в 2020 году. 42 человека к нам пришло молодых специалистов. Из них 28 – участковые врачи», – сказал Осипов.

Он отметил, что укомплектованность врачебными кадрами в ДЦГБ составляет более 65%.

«На сегодняшний день у нас укомплектованность кадрами врачей составляет 66,6%. Это общая укомплектованность. В оставшиеся проценты входят врачи параклинических специальностей – это рентгенологи, лаборанты-врачи, врачи физиотерапии, ЛФК», – отметил он.

Также имеется дефицит медицинских сестер, врачей общей практики, врачей дошкольной и школьной службы.

Главврач добавил, что укомплектованность врачами-терапевтами составляет 100%.

«Обеспечение медицинскими кадрами в это непростое ковидное время является основной из приоритетных задач здравоохранения Московской области. И, разумеется, Минздрав Московской области совместно с муниципалитетами, совместно с регионом очень усилил работу в данном направлении», – отметила замминистра здравоохранения Московской области Нина Свешникова.

На расширенном совещании присутствовали председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, замминистра здравоохранения Московской области Нина Свешникова, замминистра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов, глава Домодедова Михаил Ежокин, главный врач ДЦГБ Андрей Осипов и другие.