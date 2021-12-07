РИАМО - 7 дек. Человек, открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержан сотрудником подразделения по вопросам миграции, сообщается на сайте «МВД медиа».
«В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате стрельбы 2 человека погибли, еще 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка.
Сотрудник подразделения МВД догнал и обезвредил злоумышленника. Нападавшим оказался 45-летний москвич. Задержанного доставляют в отдел полиции.
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