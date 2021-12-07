РИАМО - 7 дек. Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы во вторник днем произошла после конфликта из-за маски, сообщает РЕН ТВ.
Известно, что стрелявший пришел в МФЦ с боевым пистолетом. Отмечается, что мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.
Стрелка зовут Сергей Глазов. Его мотивы выясняются. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники городских служб.
По последним данным, в результате ЧП 2 человека погибли, 3 - ранены.
Стала известна личность стрелка в МФЦ на юго‑востоке Москвы>>
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