РИАМО - 7 дек. Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы во вторник днем произошла после конфликта из-за маски, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что стрелявший пришел в МФЦ с боевым пистолетом. Отмечается, что мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

Стрелка зовут Сергей Глазов. Его мотивы выясняются. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники городских служб.

По последним данным, в результате ЧП 2 человека погибли, 3 - ранены.

Стала известна личность стрелка в МФЦ на юго‑востоке Москвы>>