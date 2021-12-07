РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В Королевском управлении соцзащиты рассказали, кому по закону положена ежемесячная выплата на осуществление ухода за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По закону ежемесячная выплата на осуществление ухода за инвалидами положена неработающим гражданам, имеющим место жительства в Московской области, за исключением лиц, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения, в возрасте от 18 до 65 лет и не имеющих группы инвалидности.

Также у кандидата должна отсутствовать судимость, он не должен быть болен алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами и активной формой туберкулеза.

Для предоставления выплаты ухаживающие за инвалидами должны пройти бесплатный 8-часовой курс обучения в государственных организациях социального обслуживания Московской области практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными лицами. Выплата предоставляется на 6 месяцев в размере двукратной величины прожиточного минимума. По истечение 6 месяцев нужно будет снова подать документы и пройти обучение.

Перечень документов опубликован на сайте Королевского УСЗН, подать пакет документов можно в самом управлении социальной защиты населения.

Более подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в Королевском управлении соцзащиты: 8(498)602-83-02 или в отделе соцзащиты в Юбилейном: 8(498)602-27-65.