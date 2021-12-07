РИАМО - 7 дек. Средиземноморский циклон, пришедший в европейскую часть России во вторник, спровоцировал в Московском регионе обильный снегопад, порывистый ветер, а также существенные колебания температуры воздуха. В ряде регионов России, в том числе и в Подмосковье циклон может стать причиной выпадения ледяных дождей, сообщается на сайте «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что ледяные дожди могут пройти на юго-востоке Московской области, а также в Нижегородской, Тульской и Рязанской и других российских областях. Причина этого явления в том, что теплый и влажный морской воздух соприкасается с холодной поверхностью.

При выпадении ледяных дождей все уличные объекты покрываются коркой льда, которая местами может достигать существенной толщины. Ледяная корка, образующаяся после таких дождей, сильно увеличивает нагрузку на провода и ветви деревьев, что может привести к их обрыву и падению.

По словам синоптиков, после прекращения снегопада во вторник в Москве и области начнется сильное похолодание. Предположительно, морозы достигнут апогея в пятницу, тогда температура воздуха в Москве может понизиться до минус 15-17 градусов, а в некоторых местах Подмосковья - до минус 20 градусов.