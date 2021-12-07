РИАМО - 7 дек. Стала известна личность мужчины, который начал стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы. Предполагается, что его зовут Сергей Глазов, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас стрелка задержали. Предположительно, конфликт начался из-за маски.
Трагедия случилась на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Предварительно, в результате стрельбы погиб мужчина. Также ранение получила девушка. О ее состоянии здоровья пока неизвестно.
На месте ЧП в данный момент работают полицейские и оперативные службы города.
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