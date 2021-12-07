РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Депутат Госдумы Роман Терюшков по итогам XX Съезда партии стал членом генерального совета «Единой России», сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Терюшков в составе 8 созыва представляет Люберецкий избирательный округ №121.

«Важное преимущество партии «Единая России» - это ее постоянное обновление. Она служит таким кадровым лифтом для молодых, энергичных и перспективных политиков. Сегодня в ее составе и представители волонтерских сообществ, общественных движений, людей «из народа». И вместе с ротацией руководящих органов партии это дает высокие показатели и результаты работы», — сказал Терюшков.

По его словам, состав Генсовета обновился на 55%, в него входят 170 человек. Также на 40% обновился партийный Высший Совет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в Бюро Высшего Совета, председатель Мособлдумы VII созыва – в Генсовет «Единой России».