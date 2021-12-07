РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. За период с 29 ноября по 5 декабря по результатам деятельности территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области в Домодедове устранено 58 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За минувшую неделю по требованию административно-технических инспекторов в городском округе Домодедово в надлежащее состояние приведены территории 9 детских игровых площадок в микрорайонах Центральный и Авиационный. Нарушения касались загрязненного состояния покрытия детских площадок и несвоевременного проведения зимней уборки», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Также за неделю территориальным отделом №24 надзорного ведомства решены вопросы по 14 обращениям домодедовцев, поступившим непосредственно в Госадмтехнадзор. Так, например, в промзоне «Северное Домодедово» после обращения жителей была ликвидирована свалка строительных отходов на территории одного из предприятий.