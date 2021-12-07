РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске владельцев автомобилей, которые мешают уборке дворов от снега, будут штрафовать, сообщает пресс-служба администрации округа.

Неправильно припаркованные автомобили не позволяют провести качественную уборку дворовых территорий от снега. В соответствии с законом Московской области №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» автотранспортные средства на дворовых территориях необходимо размещать таким образом, чтобы они не создавали препятствия для работ по уборке территории.

Владельцев автомобилей, препятствующих проведению работ по уборке снега, наледи с кровель зданий и сооружений, проезжей части дорог, улиц, внутридворовых проездов и тротуаров, будут штрафовать.

Административный штраф на граждан наложат в размере от 1 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 до 30 тыс. рублей согласно ч. 2 ст. 6.12 закона Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».