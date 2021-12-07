РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. За неделю через МЦУР городского округа Домодедово по тематике Госадмтехнадзора поступило 106 обращений граждан по содержанию территории округа в чистоте и порядке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наибольшее количество обращений за период с 29 ноября по 5 декабря получено по категориям: «Провести уборку газонов от загрязнений» (24% от общего количества обращений), «Очистить тротуар, пешеходную дорожку, проезд от снега и наледи» (15%), «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию от твердых коммунальных отходов» (11%), «Устранить неисправность фонарей наружного освещения» (7%).

«Данные обращения отработаны в установленный срок управляющими компаниями и муниципальными учреждениями, занимающимися вопросами благоустройства. Работы по устранению замечаний домодедовцев проводились под контролем административно-технических инспекторов», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.