РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. На первенстве Московской области по шахматам команда из Люберец выиграла два кубка, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Командные соревнования проходили в Одинцовском городском округе. Участие приняли порядка 30 спортсменов. В составе люберецкой команды выступали гроссмейстеры Борис Савченко и Алексей Хрущев, мастера Виталий Шинкевич и Егор Ковалев.

«В первый день соревнований была одержана победа в быстрых шахматах, а на следующий день «золотым» оказался блиц. Команда привезла домой два кубка», - сказал Ружицкий.