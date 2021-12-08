РИАМО – 8 дек. Автоматическая заправочная станция сети «Газпромнефть» (ААЗС) работает в городе Раменское на ул. Гоголя, 1А. Сеть АЗС «Газпромнефть» реконструировала эту станцию самообслуживания, сообщает пресс-служба сети АЗС.

На АЗС реализуются бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо «ОПТИ» производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Заправиться можно на одной из четырех топливораздаточных колонок.

На автоматической станции автомобилисты самостоятельно выбирают вид, объем топлива и оплачивают его через терминал. К оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты и QR-код приложения сети. Для удобства водителей работают заправщики.

Все автоматические АЗС сети «Газпромнефть» подключены к единому диспетчерскому центру, терминал оплаты оборудован кнопкой связи с оператором. Если у водителя возникнут вопросы, он в любое время суток может выйти на связь с диспетчером и получить консультацию.

На АЗС действует программа лояльности «Нам по пути», которая позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо с дополнительной выгодой. Заправляясь на АЗС «Газпромнефть», автомобилисты могут принять участие в акции «Выгода набирает обороты», по условиям которой при заправке от 30 литров получат на 80% больше бонусов за каждую вторую заправку.

Найти путь до ближайшей станции, а также узнать подробную информацию об акциях и их условиях можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.