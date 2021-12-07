РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Климовском филиале МФЦ Подольска появился ящик «Почта Деда Мороза», в который собирают письма детей, затем их переправят в резиденцию волшебника в Великом Устюге, а авторы получат ответ, сообщает администрация МФЦ.

Маленьким жителям Подольска напомнили, что Новый год – волшебный праздник, когда сбываются мечты. Чтобы заветные желания скорее попали в канцелярию Деда Мороза, нужно написать ему письмо.

В Климовском филиале МФЦ появился нарядный почтовый ящик, украшенный надписью «Почта Деда Мороза» и соответствующей новогодней символикой. В него сотрудники предлагают опускать конверты с письмами, адресованными Деду Морозу, резиденция которого находится в Великом Устюге.

Отправителям нужно указать обратный адрес, тогда обязательно придет ответ от самого Дедушки Мороза.

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