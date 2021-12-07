РИАМО - 7 дек. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком, ранее на путях этой ветки оказался человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения составов из-за случившегося были увеличены.

Ранее на «оранжевой» ветке Мосметро также случился сбой. Причиной стал пассажир, который спустился на путь и пошел в тоннель в сторону «Академической». Узнав о случившемся, машинист одного из поездов остановил состав. За хулиганом в тоннель ушли полицейские.

Пассажир начал сопротивляться, залез на крышу одного из вагонов поезда, откуда его пытались снять. В итоге движение на ветке было прервано на час.