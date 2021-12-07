РИАМО - 7 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы, сообщает Газета.ru.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Закон предполагает, что в 2022 году в бюджет страны попадет 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, а в 2024 году — 25,831 трлн рублей.

Также предполагается, что в следующем году расходы не превысят 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей.

Еще в документе написано, что в следующие 2 года бюджет страны будет профицитным. На нацпроекты в 2022 году направят 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Ранее президент подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году увеличится до 13 890 рублей в месяц.