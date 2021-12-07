РИАМО - 7 дек. В МФЦ Московской области трудится свыше 6 тыс. человек, 80% из них вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

«Центры «Мои документы» – одни из самых посещаемых учреждений Подмосковья: ежедневно услуги в них получает 70 тыс. жителей. Чтобы предоставление услуг в МФЦ было максимально безопасным, проводится обязательная вакцинация сотрудников, соблюдаются санитарные правила по профилактике коронавируса», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

По ее словам, вакцинация работников МФЦ в регионе началась сразу после появления препарата «Спутник V». Всего было привито свыше 5,2 тыс. работников.

Еще 10% сотрудников подмосковных МФЦ имеют медотвод или находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В городских округах Восход, Красноармейск, Молодежный, Чехов процент сотрудников центров «Мои документы», имеющих иммунитет от Covid-19, составляет 100%.

МФЦ региона работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В списке профмер: санобработка помещений 2 раза в день, контроль состояния здоровья работников, измерение температуры, использование масок и антисептиков.

Посетителям МФЦ также нужно соблюдать обязательные условия – ношение масок, соблюдение соцдистанции, запрет на посещение, если есть повышенная температура и симптомы простуды.

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