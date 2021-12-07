РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске на улице Кирова и далее на проспекте Ленина, Большой Серпуховской, Матросской и Комсомольской улицах во вторник днем образовалась пробка длиной около 5 км, там произошло 2 ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По состоянию на 14:08, движение затруднено от Октябрьского проспекта и далее к центру Подольска, у дома 72/54 на улице Кирова недалеко от памятника Подольским курсантам отмечено ДТП в среднем и правом ряду. На выезде с Большой Серпуховской на Матросскую ДТП в правом ряду.

Также пробки обозначены на ул. Клемента Готвальда, Стекольникова, Комсомольская, Советская, Федорова в обоих направлениях.

В микрорайоне Климовск затруднен выезд с Симферопольской улицы на Индустриальную в сторону Гривно. Также сложности с выездом с Заводской на Симферопольскую улицу в обоих направлениях.

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