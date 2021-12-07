РИАМО - 7 дек. На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение составов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро задерживалось из-за человека, упавшего на пути.

Утром во вторник пассажир упал на пути Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Он погиб.

Из-за происшествия также были увеличены интервалы движения составов.