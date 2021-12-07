РИАМО - 7 дек. В течение суток 7 декабря с сохранением до 16:00 8 декабря в Подмосковье прогнозируется сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Также во второй половине дня 7 декабря ожидается гололед, гололедица, утром и днем 8 декабря сильная гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Пешеходам на улицах рекомендовали обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов. Также следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Автолюбителям рекомендовали по возможности не выезжать на дороги на личных машинах. Если поездку не удалось отложить, то следует быть внимательными и осторожными.

На дорогах необходимо обязательно соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.

Снегопад в Московском регионе может продлиться до 10 декабря>>