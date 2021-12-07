РИАМО - 7 дек. В Московской области с начала текущего года оказали более 176 тыс. госуслуг по земле и имуществу в электронном виде, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, за 11 месяцев 2021 года в регионе предоставили заявителям на 29 тыс. больше электронных услуг по земле, чем в 2020 году. Всего в 2020 году в Московской области в электронном виде предоставили более 147 тыс. услуг по земле и имуществу.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин рассказал, что благодаря цифровизации госуслуг в Подмосковье граждане могут оформлять свое имущество удаленно, не подвергая свое здоровье риску заразиться коронавирусом в период пандемии.

Он добавил, что на региональном портале госуслуг можно получить 23 муниципальные услуги земельно-имущественного комплекса, которые будут оказаны органами местного самоуправления, и 11 услуг от Минмособлимущества.

«Среди наиболее популярных у заявителей услуг – перераспределение земельных участков, так называемая прирезка, предоставление земли в аренду и собственность без торгов, выдача разрешений на размещение объектов на земельных участках, предварительное согласование предоставления земельных участков и установление соответствия ВРИ классификатору», – отметил Разин.

По словам Натальи Адигамовой, более 43,7 тыс. заявителей хотели перераспределить свои участки в 2021 году. Еще 28 тыс. человек получили услугу по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов, а 24,6 тыс. граждан получили разрешения на размещение объектов на земельных участках.

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