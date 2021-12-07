РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. ГИБДД Балашихи призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров в связи с ухудшением погоды, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В Московской области наблюдается изменение погоды, а также выпадение осадков в виде мокрого снега. Такие условия способствуют образованию гололедицы и снижению видимости. ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными. Погодные условия могут стать причиной новых пробок и аварийных ситуаций.

Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Большую осторожность должны проявить и пешеходы. Им следует быть крайне внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях необходимо звонить в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02.

Работники Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» также призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и просят не осуществлять резкое торможение автомобиля, не выпускать руль из рук, но и не крутить его резко в разные стороны.

Во время подъемов необходимо немного увеличивать скорость, чтобы не приходилось переключать передачу, соблюдать дистанцию за впереди идущим транспортным средством и не прибегать к резким маневрам во время обгона.

Снегопад в Московском регионе может продлиться до 10 декабря>>