РИАМО - 7 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2208 случаев коронавируса, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Одинцовском округе (195), Мытищах (151), Раменском округе (120), Серпухове (107), Чехове (106), Орехово-Зуевском округе (103) и Красногорске (93), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

87 случаев заболевания за сутки выявили в Домодедове, по 70 – в Богородском округе и Реутове, 69 – в Щелкове, по 66 – в Сергиево-Посадском округе и Люберцах, 62 – в Солнечногорске, 60 – в Подольске, 56 – в Истре, 49 – в Королеве, 47 – в Дмитровском округе, 44 – в Ступине, по 39 – в Клину и Электростали.

36 новых случаев инфицирования подтвердили в Наро-Фоминском округе, 34 – в Павловском Посаде, 33 – в Долгопрудном, 32 – во Фрязине, 31 – в Электрогорске, 28 – в Ивантеевке, 24 – в Шатуре, по 22 – в Волоколамском округе и Краснознаменске, по 19 – в Егорьевске и Лобне, 16 – в Зарайске, 15 – в Дубне, по 14 – в Можайском округе, Бронницах и Дзержинском.

По 13 – в Талдомском округе и Кашире, 11 – в Пущине, 10 – в Лыткарине, по 9 – в Рузском округе, Балашихе, Котельниках, Лотошине и Озерах, по 8 – в Ленинском округе, Черноголовке и Воскресенске, 6 – в Жуковском, по 3 – в Химках и Луховицах, по 2 – в Коломне и Красноармейске, по 1 – в Лосино-Петровском, Серебряных Прудах, Власихе и Шаховской.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Звездном городке, Молодежном, Протвине, городском округе Пушкинский и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 603 456 случаев заболевания, скончались 10 827 человек, выздоровели и выписались 535 214 человек.

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