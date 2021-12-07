РИАМО - 7 дек. Индивидуальный предприниматель и ООО «Комфорт» подозреваются в картельном сговоре на торгах в Ленинском округе, которые проводил комитет по конкурентной политике Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, которое было заключено между ИП и компанией для поддержания цен на торгах.

Аукцион проводился на оказание услуг по санитарному содержанию общего имущества в многоквартирных домах, придомовой территории, контейнерных площадок, по техобслуживанию и текущему ремонту участка №1, техобслуживанию и ремонту электрооборудования общего имущества домов с электроплитами, проведению работ по дератизации, дезинсекции, техобслуживанию и ремонту домофонов в домах.

В ходе торгов ИП и фирма «Комфорт» отказались от конкурентной борьбы. Они подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением стоимости контракта, что привело к поддержанию максимальной цены.

По данному факту антимонопольным ведомством возбуждено дело о нарушении законодательства в отношении ИП и ООО по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

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