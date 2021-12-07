РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали 59-летнюю местную жительницу по подозрению в краже кошелька, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что в одном из магазинов, расположенных в поселке Нахабино, неизвестный похитил ее кошелек с денежными средствами. Общая сумма ущерба составила более 60 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 59-летняя местная жительница.

Заявительница, находясь в магазине, выронила кошелек. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница подняла его и забрала себе.

В отношении задержанной следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.