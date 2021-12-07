РИАМО - 7 дек. В Подмосковье за 10 месяцев 2021 года на 3,9% увеличилось количество раскрытых случаев сбыта наркотиков, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Роберт Адамян.

«Средний портрет человека из этой области – от 17 до 30 лет, предположительно, среди них больше мужчин. У нас в Химках были задержаны девушки от 17 до 21 года, которые занимались распространением наркотиков путем закладок», — рассказал Адамян.

Он добавил, что молодых людей – «закладчиков» – влечет на преступление жажда быстро добыть легкие деньги. За сбыт наркотических средств предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, на постоянной основе сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления пропаганды и продажи закиси азота.

«Что касается закиси азота, то это так называемый «веселящий газ». Он имеет такое же одурманивающее действие, что и марихуана. Человек перестает понимать, что происходит вокруг него, начинает неадекватно себя вести и смеяться», — пояснил Адамян.

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