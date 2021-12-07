РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Во вторник на автомобильных дорогах городского округа Люберцы образовались серьезные пробки, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

В Люберцах движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области и на поворот на улицу Власова. Пробка образовалась и на Красноармейской улице в сторону Октябрьского проспекта. Серьезный затор – на Смирновской улице как в сторону станции «Люберцы-1», так и от нее.

Серьезная пробка образовалась на Волковской улице. Она начинается со стороны Проектируемого проезда №4037. Волковский проезд также закрашен бордовым цветом со стороны Октябрьского проспекта до железной дороги. Затор образовался на Транспортной улице в сторону Проектируемого проезда №4037.

Движение затруднено и на Егорьевском шоссе со стороны ж/д станции Коренево по улицам Карла Маркса и Гаршина.

Серьезный коллапс образовался на Зенинском шоссе в сторону Мотякова. Движение затруднено и на Новорязанском шоссе со стороны Жилина-1 и по дороге в Мирный.

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