РИАМО - 7 дек. Впервые Московский зоопарк в декабре проведет розыгрыш новогодних подарков, которые были сделаны пандами Жуи и Диндин. У всех участников есть шанс выиграть одну из елочных игрушек, которые панды разрисовали, сообщает пресс-служба зоосада.

Конкурс начался во вторник и продлится до 24 декабря. Всего разыграют 22 игрушки – фигурки звездочек, елочек и других новогодних символов. Конкурс проходит на официальных страницах зоопарка в социальных сетях.

Сотрудники зоосада подготовили игрушки заранее, а оформление сделали панды. Животные разрисовали игрушки в ходе своих тренингов. Панды – очень умные и любознательные, им требуется большая физическая и интеллектуальная нагрузка.

Жуи и Диндин – довольно опытные художники. Специалисты подготовили для панд кисти из бамбука, которые животным удобно держать.

Панды Жуи и Диндин приехали в столичный зоопарк в 2019 году совсем юными. Сейчас они уже подросли и многому научились. Животные любят тренинги, рисовать и играть. Они очень радуются, когда приходит зима и выпадает снег.