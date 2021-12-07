РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Жителям подмосковного Красногорска 8 декабря расскажут о работе гериатра - специалиста по болезням старческого возраста, сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

В 12:00 пройдет прямой эфир на тему «Гериатрическая помощь». Во время трансляции заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО КГБ №1 Наталия Литвинова расскажет о работе кабинета гериатра и о комплексной гериатрической помощи. Также врач пояснит, как определить, что родственнику нужна консультация гериатра, к кому выезжает на дом гериатр.

В поликлинике Красногорской горбольницы №1 работает кабинет гериатра. Специалист оценивает физическое здоровье, функциональный статус и психоэмоциональное состояние пожилых людей, проводя различные скрининги и тесты. Также специалист назначает лечение в зависимости от заболевания.

Эфир пройдет в Instagram-аккаунте лечебного учреждения.

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