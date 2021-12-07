РИАМО - 7 дек. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры 7 декабря. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры «неравным матчем», сообщает Газета.ru.
По мнению бывшего главы США, это стало возможно, так как выборы американского президента «были украдены». Он добавил, что сам всегда действовал жестко по отношению к России, хотя сам он симпатизировал Путину.
Предполагается, что на предстоящих переговорах Владимир Путин и Джо Байден обсудят ситуацию на Украине, продвижение сил НАТО к границам России, а также женевские договоренности и двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщали, что Путин и Байден будут общаться в закрытом режиме по защищенному каналу связи во время видеопереговоров.
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