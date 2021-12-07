РИАМО - 7 дек. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры 7 декабря. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры «неравным матчем», сообщает Газета.ru.

«Это неравный матч для нашей страны. <...> Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Это все равно, что выставить «Патриотов Новой Англии» против школьной команды», — сказал Трамп.

По мнению бывшего главы США, это стало возможно, так как выборы американского президента «были украдены». Он добавил, что сам всегда действовал жестко по отношению к России, хотя сам он симпатизировал Путину.

Предполагается, что на предстоящих переговорах Владимир Путин и Джо Байден обсудят ситуацию на Украине, продвижение сил НАТО к границам России, а также женевские договоренности и двусторонние отношения.

Ранее СМИ сообщали, что Путин и Байден будут общаться в закрытом режиме по защищенному каналу связи во время видеопереговоров.

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